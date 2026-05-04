Litorale Sud | piano comune per unire i comuni di Noi Moderati

Nel Litorale Sud, i sindaci dei comuni di Anzio e Pomezia hanno concordato di adottare un piano condiviso per migliorare i collegamenti tra le due località e promuovere iniziative turistiche congiunte. Tra le strategie previste ci sono interventi sui trasporti pubblici e interventi sul settore turistico. Il nuovo manifesto comune includerà anche temi come lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio locale.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i trasporti e il turismo tra Anzio e Pomezia?. Quali nuovi temi entreranno nel manifesto comune del Litorale Sud?. Chi guiderà il dialogo tra istituzioni e associazionismo locale?. Perché la manifestazione di Ardea sarà decisiva per le prossime elezioni?.? In Breve Partecipazione di Umberto Succi e collegamento con il segretario Paolo Toppi. Manifestazione di Noi Moderati prevista ad Ardea per fine settembre. Priorità su trasporti, ambiente, demanio e archeologia per i quattro comuni. Dialogo con associazionismo e comunità cattoliche per il manifesto comune. I segretari politici di Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia si sono riuniti a Torvaianica per definire una strategia comune che rafforzi la presenza di Noi Moderati sul litorale sud della provincia di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litorale Sud: piano comune per unire i comuni di Noi Moderati Notizie correlate Comune di Cava de' Tirreni: Pasquale Senatore aderisce a Noi ModeratiIl consigliere comunale Pasquale Senatore ha annunciato la propria adesione al gruppo politico "Noi Moderati". Portico-Rocca-Dovadola, Noi Moderati: "Prima coesione, poi fusione dei comuni pedemontani""Il mancato accordo di fusione fra i tre comuni affacciati sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola è stato causato più da motivi di ordine economico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confcommercio: sì alla riqualificazione del Parco del Mare, ma non resti isolato; IL SINDACO FIRMA L’ORDINANZA PER INTERDIRE L’ACCESSO ALLA AREE DI NIDIFICAZIONE DEL FRATINO APPOSITAMENTE SEGNALATE SUL LITORALE A SUD-EST DI BARI; Bari, scatta l'ordinanza per proteggere il Fratino: stop ad accessi nelle aree di nidificazione sul litorale; Interventi urgenti di tutela e controllo delle dune costiere sul litorale nord di Otranto dagli usi illeciti e dannosi nella stagione estiva. Proseguono le riunioni di Noi Moderati litorale sud provincia di Roma: obiettivo rafforzare la presenza del partito sul territorioProseguono le riunioni di Noi Moderati litorale sud provincia di Roma: obiettivo rafforzare la presenza del partito sul territorio - ... ilgranchio.it Masterplan Litorale Cilento Sud, conclusa la Conferenza di progettazione. Pronto il Progetto definitivo31/03/2026 - Il Progetto integrato di Valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud è stato presentato nel corso di un incontro, presso la sala Giunta della Regione Campania, a cui hanno ... regione.campania.it : Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, lungo il litorale sud di Termoli, dove intorno alle 12:45 un’auto con due persone a bordo è finita in bi - facebook.com facebook