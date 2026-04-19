Una forte perturbazione atmosferica sta interessando varie zone dell’Arabia Saudita, con la regione di Qassim che ha subito danni evidenti a causa di raffiche di vento intense, pioggia abbondante e grandine. Le condizioni meteo avverse hanno provocato disagi e danni strutturali nelle aree colpite, mentre le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per gestire le conseguenze della tempesta. Nessuna informazione ufficiale ha ancora segnalato vittime o feriti.

Una violenta perturbazione atmosferica sta colpendo diverse aree dell’Arabia Saudita, con la regione di Qassim che ha già subito i danni più visibili a causa di raffiche di vento impetuose, pioggia e grandine. Le autorità hanno emesso allerta per possibili inondazioni improvvise e fenomeni di grandinate in molte province, mentre le condizioni meteorologiche critiche minacciano di ridurre drasticamente la visibilità a causa del sollevamento di polvere. L’impatto della tempesta sulla regione di Qassim e i rischi per la mobilità. Il cuore del fenomeno si è concentrato nella provincia di Qassim, dove l’intensità degli eventi meteorologici ha trasformato il paesaggio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arabia Saudita sotto la tempesta: grandine e caos a Qassim

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