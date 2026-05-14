Venerdì di pioggia e temporali interessa la Toscana, con condizioni di maltempo che persistono. Dopo giorni caratterizzati da pioggia intensa, temporali sparsi e temperature in diminuzione, la regione si trova ancora sotto l’effetto di un episodio meteorologico avverso. Le previsioni indicano che la situazione non dovrebbe cambiare nel breve termine, mantenendo attiva l’allerta meteo in molte zone. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle eventuali misure di sicurezza.

Firenze, 14 maggio 2026 – Prosegue la fase di maltempo in Toscana. Dopo giorni instabili – con pioggia, temporali sparsi e temperature in calo – la situazione al momento non sembra migliorare. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali. L’allerta è valida per domani, venerdì 15 maggio, su gran parte della Toscana. È stata inoltre prorogata l’allerta meteo gialla per mareggiate sulla costa. https:www.lanazione.itcronacameteo-toscana-previsioni-m386ksv6 Cielo nuvoloso, venti forti e mare molto mosso. Nel corso della giornata di oggi – queste le previsioni del consorzio LaMMA per giovedì 14 maggio – cielo nuvoloso soprattutto sulle zone settentrionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venerdì di pioggia (e temporali): maltempo in Toscana, è ancora allerta meteo

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METEO: Nubifragi e Grandine in arrivo. Nuova fase di MALTEMPO (14-16 Maggio)

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Il rischio pioggia secondo i dati aggiornati di Bob Pockrass: Venerdì: 20% Sabato: 60% (20% dopo le 20) Domenica: 55% #NascarIT x.com

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