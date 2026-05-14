Venditti celebra 40 anni con Daje! | l’album live che sfida il tempo

? Domande chiave Quali brani iconici compongono la scaletta di questo nuovo album live?. Come sono strutturate le tre diverse edizioni per i collezionisti?. Dove si svolgeranno le tappe del tour estivo 2026?. Perché l'uscita del disco coincide con il periodo degli esami?.? In Breve Uscita fisica CD e vinili prevista per il 19 giugno tramite Sony Music.. Tour estivo dal 7 luglio a Bard al 21 agosto a Castiglioncello.. Musici coinvolti Alessandro Canini, Amedeo Bianchi, Danilo Cherni, Angelo Abate e Roberta Palmigiani.. Tour precedente ha registrato oltre 60 date e 300.000 spettatori totali.. Antonello Venditti pubblica oggi, 14 maggio 2026, l’album live intitolato Daje!, un’opera che raccoglie i momenti più intensi dei tour celebrativi del quarantesimo anniversario e anticipa il nuovo tour estivo dell’artista.🔗 Leggi su Ameve.eu

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