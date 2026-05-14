Vela San Benedetto sfida al Platu25 | arriva il Campionato Italiano

A San Benedetto del Tronto si prepara il Campionato Italiano di Vela nella classe Platu25, con le regate che inizieranno nelle prossime settimane. La competizione vedrà confrontarsi diversi equipaggi, tra cui alcuni provenienti dalla regione, e sarà presente anche un equipaggio femminile locale. La vittoria di un team potrebbe portare a nuovi equilibri in questa categoria tecnica, che richiede grande esperienza e precisione.

? Punti chiave Come influenzerà la sfida tecnica la vittoria degli equipaggi?. Chi sarà l'equipaggio femminile locale a sfidare i campioni?. Come coinvolgerà l'evento le aziende e le scuole del Piceno?. Perché il Molo Sud diventerà il centro del turismo sportivo?.? In Breve Programma prevede otto regate tra il 18 e il 21 giugno presso il circolo.. Angelo Davide Galeati e il gruppo Sabelli supportano l'iniziativa per il territorio.. Domenico Capponi curerà la rassegna culturale tra costa e vette dei Sibillini.. Villaggio della Vela previsto a settembre nella nuova darsena del Molo Sud.. Il Circolo Nautico Sambenedettese organizzerà tra il 18 e il 21 giugno il Campionato Italiano di vela classe Platu25, precedendo i Mondiali previsti dal 14 al 19 settembre a San Benedetto del Tronto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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