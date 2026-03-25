Al San Benedetto arriva la cena creata dagli studenti Sapori di primavera

Al San Benedetto si tiene l’evento “Sapori di Primavera”, organizzato dagli studenti dell’istituto Einaudi Mattei. La serata propone una cena preparata dagli studenti, con piatti che richiamano i sapori e i colori della stagione primaverile. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra studenti e pubblico, e si svolge all’interno della struttura scolastica.

Torna al San Benedetto Einaudi Mattei “Sapori di Primavera”, un’esperienza formativa e gastronomica che celebra la freschezza, i profumi e i colori della nuova stagione. L’evento, in programma per il 26 aprile a partire dalle ore 19.30, offre agli studenti e alle studentesse dell’indirizzo alberghiero l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite, confrontandosi in modo diretto con la realtà operativa del settore della ristorazione.In un ambiente curato nei minimi dettagli, che richiama l’eleganza e l’intimità di una vera sala ristorante, gli studenti di Cucina, guidati dai loro docenti, accompagneranno gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso la primavera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Al San Benedetto arriva la cena creata dagli studenti "Sapori di primavera" Articoli correlati Monza a San Valentino: 5 ristoranti per una cena romantica tra gusto lombardo e sapori siciliani.Monza si prepara a celebrare San Valentino con un'offerta gastronomica di alto livello. Perché visitare San Benedetto Po questa primavera (ma soprattutto entro questo weekend)La mostra Umano poco Umano, uno specchio di cosa vogliamo essere Potremmo vederle così, tutte le opere che costituiscono l'unità di questa mostra... Aggiornamenti e notizie su San Benedetto Temi più discussi: Norcia. La solennità di San Benedetto nel segno della pace; Ricky Martin a San Benedetto: sarà l’unico concerto in Italia; Proietti, da Norcia forte richiamo alla pace nel nome di San Benedetto; TIRRENO-ADRIATICO. MILAN SPRINT A SAN BENEDETTO DEL TRONTO. San.B Sound 2026. A San Benedetto del Tronto il 26 giugno arriva Kid YugiIl festival estivo di San Benedetto del Tronto svela il primo artista in cartellone: prevendite online dal 25 marzo per la data allo stadio Mandela ... lanuovariviera.it San Benedetto, al Concordia arriva D’Istruzione Pubblica con il regista Mirko MelchiorreAl Cinema Teatro Concordia una serata dedicata ai nodi del sistema educativo italiano, tra proiezione, confronto con il pubblico e riflessioni sul futuro dell’istruzione ... lanuovariviera.it SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Zefferino Guidi, atleta dell’APSD San Benedetto, ha conquistato il primo posto di settore, il quarto posto assoluto e il primo posto tra gli stranieri alla seconda edizione del trofeo Golden League Trabucco, gara internazionale d - facebook.com facebook Enrico Brignano porta 'Bello di mamma!' a San Benedetto del Tronto. Appuntamento il 27 giugno all'Arena Nelson Mandela #ANSA x.com