Sono sempre più frequenti i casi di profili social di personaggi pubblici deceduti che rimangono attivi online, con contenuti aggiornati e interazioni che sembrano proseguire senza interruzioni. Molti di questi account condividono immagini, ricorrenze o merchandising, mantenendo vivo il ricordo di chi non è più tra noi. La presenza di questi profili suscita spesso una sensazione di straniamento tra gli utenti che li visitano.

C’è qualcosa di profondamente straniante nello scorrere Instagram e imbattersi nel profilo di un personaggio famoso scomparso da anni che continua improvvisamente a pubblicare foto, video, anniversari, trailer, merchandising o messaggi celebrativi. Un attimo prima stai guardando stories di amici e ricette, quello dopo compare il volto di una celebrità morta, come se nulla fosse cambiato. E no, non si tratta di profili hackerati o fantasmi digitali impazziti: nella maggior parte dei casi sono account gestiti da eredi, fondazioni, staff o aziende che continuano a mantenere vivo il “ brand ” della persona scomparsa. Una pratica sempre più comune che divide il pubblico tra chi trova questi omaggi commoventi e chi, invece, li considera inquietanti o addirittura irrispettosi.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - “Vedo la gente morta”, ecco tutti i profili social ancora attivi di vip defunti: ma perché non cancellarli?

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