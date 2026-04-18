Negli ultimi tempi, diverse star del mondo dello spettacolo sono state viste indossare modelli di calzature insoliti, attirando l’attenzione sui social media. Questa tendenza ha portato molti a chiedersi quale sia il motivo di questo cambiamento nel settore delle scarpe maschili, tradizionalmente dominato dalle sneaker. A partire da alcune apparizioni pubbliche, si nota come le nuove scelte di stile abbiano sollevato reazioni contrastanti tra gli utenti online.

Il mercato del footwear maschile sta attraversando una trasformazione silenziosa ma radicale. Dopo anni di dominio incontrastato delle sneaker, quelle scarpe sportive diventate uniforme quotidiana per intere generazioni, qualcosa si è incrinato. Non si tratta di una crisi improvvisa, ma di una saturazione progressiva: troppe collaborazioni, troppi modelli, troppa uniformità nascosta sotto il velo dell’innovazione. Il risultato è un déjà-vu stilistico che ha spinto designer e consumatori a cercare altrove. E altrove, in questo caso, significa guardare dove nessuno si sarebbe aspettato: verso l’estetica tradizionalmente femminile, verso scarpe che fanno della leggerezza e della fluidità il loro manifesto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da Harry Styles a Jacob Elordi: ecco perché i VIP indossano queste nuove scarpe (i social non l’hanno presa bene)

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