La cantante ha condiviso sui social di indossare un oggetto realizzato con una parte della sua placenta, suscitando reazioni di sorpresa tra i follower. La scelta ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita e personale, inserendosi tra i vari modi in cui le persone conservano ricordi e simboli significativi. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme digitali, alimentando discussioni e curiosità tra gli utenti online.

C’è chi conserva fotografie sbiadite, chi custodisce lettere profumate in una scatola di latta, chi tiene da parte biglietti di concerti come reliquie di momenti irripetibili. E poi c’è Kesha, che ha deciso di portare al collo un ciondolo d’oro contenente un pezzo della propria placenta. Non è una provocazione, non è performance art. È, nelle sue parole, un modo per tenere con sé qualcosa di profondamente personale, legato a una convinzione familiare tramandata da madre a figlia. La rivelazione è arrivata durante un’intervista al podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper. Un’ora di conversazione in cui la popstar americana ha toccato temi che vanno dalla spiritualità alla creazione artistica, passando per abitudini che, diciamolo pure, non troverete facilmente nei manuali di gioielleria tradizionale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Kesha rivela di portare al collo un pezzo della sua placenta: ecco perché (ha sconvolto tutti i social)

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