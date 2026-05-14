Vedi Napoli e poi esulti 30 anni dopo Cipo | perché la prima di Ballerini è speciale

Dopo 30 anni, un ciclista di origini italiane torna a brillare in una competizione importante, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. La sua prima gara con la nuova squadra ha attirato l’attenzione di molti, grazie alle sue prestazioni e alla presenza in corsa. Si tratta di un atleta che ha già dimostrato talento e determinazione nelle competizioni precedenti, e questa sua prima uscita con il nuovo team rappresenta un momento significativo nella sua carriera. La corsa si svolge in un clima di attesa e curiosità tra gli spettatori.

No, non è parente di Franco Ballerini, il mitico vincitore di due Roubaix e grande commissario tecnico azzurro morto il 7 febbraio 2010 in un incidente di rally. Ormai non lo chiedono più questo a Davide Ballerini, ma adesso conviene ricordarlo nel momento in cui il canturino della XDS-Astana ha ottenuto il successo più importante della carriera, una tappa al Giro d’Italia che vale anche di più dell’Het Volk, classica di apertura del Belgio che aveva conquistato qualche anno fa. Ballerini se l’è dovuto sudare questo successo, e non per modo di dire: prima del Giro si era sbloccato vincendo una tappa al Giro di Turchia, ma prima ancora non andava a segno dalla fine del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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