La Virtus è guidata da Francesco Ferrari, mentre l’ItalVirtus include Saliou Niang, Momo Diouf e Nicola Akele. In attesa del ritorno di Alessandro Pajola e Daniel Hackett, e del futuro dei giovani Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi, questa è la squadra attualmente sotto la sua guida. La formazione continua a confrontarsi con diverse assenze e novità in vista delle prossime partite.

E’ l’ ItalVirtus di Saliou Niang, Momo Diouf, Nicola Akele. Ma in attesa del rientro di Alessandro Pajola e Daniel Hackett e del futuro dei giovani di belle speranze Matteo Accorsi e Matteo Baiocchi, questa è senza dubbio la Virtus di Francesco Ferrari. A Napoli sabato sera è sbocciata la stella dell’ex giocatore di Cividale. Ventuno anni il prossimo 18 agosto, Ferrari ha fatto vedere tutte quelle che sono le qualità che hanno convinto la Virtus a puntare forte e da subito su di lui. Paolo Ronci è arrivato prima di tutti gli altri sul giocatore che nell’estate scorso è stato grande protagonista con l’Italia Under 20, che si laurea campione d’Europa anche grazie ai suoi 15,9 punti e 5,4 rimbalzi di media, inclusi i 26 punti nella finalissima vinta con la Lituania che gli sono valsi il premio di MVP del torneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrari Vedi Napoli e poi ti prendi la Virtus

Articoli correlati

La Virtus Bologna parte male ma poi risale e domina con Diarra e Ferrari inarrestabiliLa Virtus Bologna sbanca Napoli con una difesa impenetrabile e una prestazione da urlo di Ferrari e Diarra.

Riapre l’infopoint turistico “Vedi Napoli e poi Torni” in Piazza PlebiscitoInfopoint turistico "Vedi Napoli e poi Torni" in Piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console).

Una selezione di notizie su Ferrari Vedi Napoli

Temi più discussi: La Virtus passa a Napoli e si gode Ferrari. Reggio Emilia travolge Trieste, vince anche Sassari; La Virtus travolge Napoli e stacca di 4 punti Brescia. Formidabile Ferrari; La Virtus colpisce, Napoli affonda. Ferrari sgomma in doppia cifra; La Virtus travolge la Guerri Napoli: Ferrari e Morgan trascinano i bianconeri al successo.

Ferrari Vedi Napoli e poi ti prendi la VirtusSabato il ventenne, arrivato da Cividale, è sbocciato anche in bianconero, dopo i lampi in azzurro. Gli elogi (non scontati) di Ivanovic ... ilrestodelcarlino.it

'Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni'Un viaggio nella parte più intima della città, un percorso collettivo di conoscenza, arte e spiritualità che restituirà a Napoli il suo ruolo di crocevia tra culture, linguaggi e sensibilità. Tutto ... ansa.it

Francesco Ferrari inizia a far vedere il suo valore anche in LBA: a Napoli arriva la miglior prova in Serie A - facebook.com facebook

Francesco Ferrari inizia a far vedere il suo valore anche in LBA: a Napoli arriva la miglior prova in Serie A x.com