Torna la rassegna Vedi Napoli e poi Mangia con racconti musica e show cooking

La rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia” torna per la quarta edizione, accompagnata da racconti, musica e show cooking. L’evento è promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e si svolgerà in occasione della Pasqua. La manifestazione propone diverse attività e intrattenimenti legati alla cultura e alla gastronomia napoletana.

In occasione della Pasqua, torna, con la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. A illustrare il progetto e il programma alla stampa a Palazzo San Giacomo in Sala Giunta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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