Sabato alle 19 nella ’Lucerna Art Gallery’ si inaugura la mostra ’Variazioni inattese’ con i dipinti dell’artista grossetano Armando Orfeo (nella foto). In mostra una selezione di lavori che esprimono al meglio il suo personale linguaggio pittorico ironico e surrealista. Le opere si aprono allo spettatore con la ricchezza del colore e del movimento dinamico delle forme. Come sirene vogliono irretire lo sguardo dell’osservatore per condurlo all’interno di un viaggio senza e né coda, dove ogni quadro può diventare l’incipit di una narrazione, l’inizio di un viaggio nell’immaginario personale. Non c’è una guida certa e sicura, l’ironia è il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Variazioni inattese’ di Armando Orfeo

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