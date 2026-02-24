Le donne protagoniste inattese della nuova imprenditorialità degli immigrati

Le donne immigrate avviano nuove imprese, causando un aumento del 56% in quindici anni. Questo dato supera la crescita complessiva dell’imprenditorialità straniera in Italia, che vede un quarto delle imprese gestite da donne. La loro presenza crescente si traduce in attività in settori tradizionalmente meno frequentati, come il commercio e i servizi. La loro intraprendenza si manifesta anche nell'apertura di negozi e ristoranti in diverse città italiane. Questa tendenza accelera il cambiamento nel panorama imprenditoriale locale.

Roma, 24 feb. (askanews) – In meno di quindici anni le imprese di donne immigrate sono aumentate di oltre il 56%: un dato ben superiore a quello complessivo dell'imprenditorialità di origine straniera in Italia, che è oggi al femminile in un caso su quattro e dimostra un'attitudine sempre più marcata a sperimentare aree "merceologiche" inattese. È una delle tendenze che emergono dal Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos e dalla Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), la cui presentazione è prevista per il prossimo 24 marzo a Roma (ore 9.

