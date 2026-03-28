Il questore di Pescara ha disposto la chiusura temporanea di un locale situato in Pescara Vecchia per 20 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. La decisione è stata presa a seguito di un episodio di rissa durante il quale un giovane è stato accoltellato. La misura riguarda motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

L'episodio di violenza si era verificato nella notte del 25 marzo, il questore Carlo Solimene ha disposto la chiusura dell'attività per un periodo di 20 giorni Il questore di Pescara ha disposto la chiusura, ex articolo 100 Tulps di un locale di Pescara vecchia per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Nella serata di venerdì 27 marzo, personale della squadra amministrativa della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, unitamente ai colleghi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, hanno dato esecuzione al provvedimento del questore di sospensione della licenza per 20 giorni ai sensi dell’articolo 100 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, nei confronti di un esercizio pubblico della zona di Pescara Vecchia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dopo la rissa con un giovane accoltellato il questore chiude per 20 giorni un locale di Pescara Vecchia

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