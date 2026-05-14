Vanno a prendere la figlia di 21 mesi all’asilo e la trovano completamente ubriaca | Tasso alcolemico di 2,14 g l
Una bambina di 21 mesi è stata trovata completamente ubriaca all’asilo, con un tasso alcolemico di 2,14 gl. I genitori sono stati chiamati dall’istituto perché la piccola non si sentiva bene e l’hanno portata in ospedale, dove è stato riscontrato il livello di alcol nel sangue. La vicenda si è svolta in Francia e ha attirato l’attenzione sull’accaduto.
L’incredibile vicenda di una bimba francese i cui genitori erano stati chiamati dall'asilo perché la piccola non stava bene ma hanno scoperto in ospedale che aveva un tasso alcolemico di 2,14 grammi per litro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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