Cortina d’Ampezzo sugli sci con un tasso alcolemico di 3,7 g l | turisti americani nei guai

A Cortina d’Ampezzo, tre turisti americani sono stati sanzionati sulle Tofane dopo essere stati trovati con un tasso alcolemico di 3,7 gl mentre scivolavano sulle piste. I visitatori sono stati anche multati per aver sciato senza casco e senza assicurazione, in violazione delle norme di sicurezza vigenti. Le autorità hanno effettuato controlli mirati in questa zona frequentata dagli sciatori.

Tre cittadini statunitensi sono stati sanzionati per violazioni alle norme sulla sicurezza in montagna nel comprensorio delle Tofane. I turisti, due uomini e una donna, sono stati fermati dalla Polizia di Stato per aver praticato sci alpino e snowboard senza casco e senza assicurazione obbligatoria. Ulteriori accertamenti hanno portato anche alla contestazione dello stato di ebbrezza a due di loro. L'episodio è avvenuto a Cortina d'Ampezzo, dove le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza sulle piste. Controlli della Polizia sulle piste delle Tofane Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale impegnato nel servizio di sicurezza e soccorso in montagna nel comprensorio delle Tofane ha fermato tre cittadini statunitensi.

