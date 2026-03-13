Vangelo del 13 marzo 2026 | il comandamento che riassume tutta la Legge

Il Vangelo del 13 marzo 2026 viene letto oggi con attenzione, guidando i fedeli a riflettere sul comandamento che racchiude tutta la Legge. La lettura è accompagnata dalla predica di don Luigi Maria Epicoco, che invita a meditare sul significato di questo insegnamento. La giornata si apre così con un momento di confronto diretto con la Parola, che invita alla riflessione personale.

Meditiamo il Vangelo del 13 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Durante una conversazione con uno scriba, Gesù sottolinea qual è il vero fulcro della Legge: amare Dio con tutta l’anima, e il prossimo come sé stessi. In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza“. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

