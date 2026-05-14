Valvola difettosa fiamme alla raffineria Api di Falconara | Suolo inquinato In 8 a giudizio

Da corriereadriatico.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una perdita di una valvola difettosa ha causato un incendio presso la raffineria di Falconara, portando a un inquinamento del suolo nelle vicinanze. Otto persone, tra manager e capi reparto, sono state chiamate a comparire davanti a un giudice per rispondere delle responsabilità legate all’incidente. L’episodio ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario nei loro confronti.

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FALCONARA - Incendio all’Api: in otto finiscono a processo, tra manager e capi reparto della raffineria. Il rinvio a giudizio è stato disposto ieri mattina dal gup Alberto Pallucchini, chiamato a decidere sulle posizioni di chi è finito nel mirino per il rogo che si era scatenato il 24 febbraio del 2022 all’impianto del thermal cracking. Il dibattimento, davanti al giudice monocratico, si aprirà il 22 settembre. I reati Incendio colposo, getto pericolo di cose e inquinamento ambientale i reati contestati a vario titolo. L’ex amministratore delegato Giancarlo Cogliati è anche accusato di aver falsamente classificato l’evento con un livello emergenziale più basso rispetto alla sua reale portata (Categoria 1 invece che 3).🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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