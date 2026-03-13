Principio d' incendio alla raffineria Api scatta l' allarme | vigili del fuoco sul posto

Questa mattina si è verificato un principio di incendio presso la raffineria Api di Falconara, all’interno di un capannone dove erano in corso operazioni di demolizione di attrezzature fuori servizio. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere la situazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’incendio è stato domato in breve tempo.

I vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione Un principio di incendio si è verificato questa mattina nello stabilimento Api Raffineria di Falconara, all’interno di un capannone dove erano in corso operazioni di demolizione di attrezzature fuori servizio. L’episodio è classificato come evento di categoria 2, fase di preallarme, anche in considerazione della posizione periferica dell’edificio interessato. Sul posto i vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, che hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Principio di incendio in Tenaris, vigili del fuoco sul posto Principio d'incendio in una scuola a Rutigliano: scatta l'intervento dei vigili del fuocoUn principio di incendio, scaturito da un contatore elettrico, ha fatto scattare questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco nella scuola... Aggiornamenti e notizie su Principio d'incendio alla raffineria... Temi più discussi: Principio d'incendio sul tram 27 a Milano; Principio d’incendio alla Corte dei conti: intervento dei vigili del fuoco in via Garibaldi - isNews; Fiammata dal pantografo su un tram a Milano, evacuati tutti i passeggeri; Milano, principio d'incendio su un tram della linea 27: l'intervento dei vigili del fuoco. Principio d'incendio alla raffineria Api, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul postoI vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione ... anconatoday.it Falconara, principio di incendio nello stabilimento Api. Il Comune: «Situazione sotto controllo»FALCONARA - Un principio di incendio si è verificato nello stabilimento Api di Falconara. A darne notizia è il Comune attraverso un comunicato diffuso sui social. Secondo quanto riferito ... corriereadriatico.it Milano, principio di incendio sul tram 27: a bordo una ventina di passeggeri - VIDEO - facebook.com facebook Principio di incendio su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, a Milano, poco dopo le ore 9:00 di mercoledì 11 marzo. "Eravamo sul balcone e abbiamo visto il fuoco. Ho visto poi la gente che usciva dal tram. Il tram ha preso fuoco sopra, dove c'è il pantogr x.com