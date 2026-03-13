Incendio alla raffineria Api di Falconara il Comune | Situazione sotto controllo

Un incendio si è verificato alla raffineria Api di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, nella giornata di oggi. Il Comune ha comunicato che la situazione è attualmente sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e delimitare l’area interessata. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o danni materiali.

Ancona, 13 marzo 2026 – Ancora un incendio presso la raffineria Api a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. A differenza dell'ultima volta, però, stavolta le conseguenze sembrerebbero molto limitate. Come spiega il Comune stesso con una nota su Facebook per informare la cittadinanza "presso lo stabilimento Api si è verificato un principio di incendio all'interno di un capannone, dove erano in corso attività di demolizione di attrezzature fuori servizio. L'evento è classificato di categoria 2, fase di preallarme, data la zona periferica del capannone, che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco". "I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alle squadre di emergenza dello stabilimento, che stanno gestendo la situazione.