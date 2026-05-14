Nella zona della Valtiberina si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza, durante il quale è stato comunicato un calo dei furti registrato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato, l’attenzione si concentra sulla situazione dei reati e sulle misure adottate. Si ha anche menzione di un intervento sulla viabilità, con una particolare attenzione alla realizzazione completa della E45, prevista entro Natale. La discussione si è basata principalmente su documenti ufficiali e dati raccolti dalle forze dell’ordine.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa della Prefetura di Arezzo Sansepolcro per una mattina s’è trasformata nella capitale della sicurezza provinciale: Prefetto, Questore, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, sindaci e ANAS tutti seduti allo stesso tavolo per parlare di Valtiberina, furti, truffe e soprattutto della vera leggenda locale: la E45 senza cantieri. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito in seduta straordinaria nel Palazzo Comunale biturgense, ha fatto il punto sulla situazione del territorio. E le notizie, almeno sulla carta, sono rassicuranti: i reati diminuiscono, furti e rapine calano ancora di più e i controlli aumentano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Valtiberina, summit sulla sicurezza: “I furti calano”. Ora manca solo che la E45 arrivi intera fino a Natale

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