I furti agitano il Consiglio comunale Scontro fino a notte sulla sicurezza

Lunedì sera, il Consiglio comunale di Bergamo si è confrontato a lungo sulla questione della sicurezza nel centro cittadino, con un acceso dibattito che si è protratto fino a tarda notte. La discussione è nata a seguito di una serie di furti avvenuti negli ultimi mesi, che hanno portato i rappresentanti dell'amministrazione e dell'opposizione a pronunciarsi sulle misure da adottare. La riunione si è concentrata sulle azioni da mettere in campo per arginare il problema.

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Il tema della sicurezza in centro città ha infiammato lunedì sera il Consiglio comunale di Bergamo. Dopo le recenti spaccate, ai danni della boutique di Tiziana Fausti sul Sentierone, della gelateria in Galleria, del negozio Perpetua in via Borfuro, del negozio di strumenti musicali Daminelli e della boutique Alessandra Venturi in via Spaventa, maggioranza e opposizione di Palazzo Frizzoni hanno dato vita ad un’accesa discussione. Che si è conclusa a notte fonda con la bocciatura dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia che chiedeva di "istituire una commissione permanente sulla sicurezza urbana, per trovare un luogo di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I furti agitano il Consiglio comunale. Scontro fino a notte sulla sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontro in consiglio comunale sulla Lega, seduta ad alta tensioneTra regolamenti, accuse politiche e polemiche personali, il question time si trasforma in un duro confronto sul gruppo del Carroccio e sugli... Leggi anche: A Opera è scontro sulla sicurezza: "Boom di furti". "Basta allarmismi"