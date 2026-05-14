Un uomo è stato aggredito in Valsugana, mentre la sua compagna e la suocera sono state sottoposte a misure di sorveglianza con braccialetti elettronici. Le autorità hanno indagato sulle relazioni tra le tre persone, concentrandosi sulle modalità di gestione del denaro e sulle dinamiche che hanno portato le due donne a ricevere il provvedimento di controllo. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.

? Domande chiave Come hanno fatto la compagna e la suocera a gestire il denaro?. Quali dinamiche hanno portato le due donne al braccialetto elettronico?. Perché i vicini di casa erano già a conoscenza del clima familiare?. Come sono state gestite le violenze subite davanti al figlio piccolo?.? In Breve Aggressione fisica subita dall'artigiano il 19 aprile scorso.. PM Nadia La Femina ha richiesto misure cautelari immediate.. GMP Gianmarco Giua impone divieto di avvicinamento a due chilometri.. Indagini dei carabinieri coinvolgono testimonianze di vicini e conoscenti.. Un artigiano di 40 anni residente in alta Valsugana ha denunciato la propria compagna e la suocera dopo aver subito mesi di violenze fisiche e psicologiche, culminate con un recente episodio che lo ha costretto al ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valsugana, braccialetto per compagna e suocera: uomo aggredito

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