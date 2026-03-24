veleno per topi nel cibo della suocera braccialetto elettronico per la nuora 48enne

Una donna di 48 anni è stata iscritta nel registro degli indagati a Savona con l’accusa di aver inserito veleno per topi nel cibo della suocera, di 73 anni e invalida. La stessa donna si trova anche agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Una donna di 48 anni è indagata a a Savona con l’accusa di aver tentato di uccidere la suocera 73enne e invalida mettendo del veleno per topi nel cibo. La Procura di Savona ha chiesto al gip l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile savonese, è partita da una segnalazione dell’azienda sanitaria locale dopo i ripetuti ricoveri della donna anziana per disturbi e malesseri sospetti. Gli accertamenti clinici hanno rilevato valori anomali nel sangue, compatibili con l’ingestione prolungata di sostanze tossiche presenti nel veleno per topi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Tenta di uccidere la suocera con il veleno per topi, fermata a Savona. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per la nuora. #ANSA x.com

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