A Todi l’Umbria Antica Festival racconta la storia delle civiltà attraverso il cibo

A Todi l’Umbria Antica Festival si concentra sulla storia delle civiltà attraverso il cibo, offrendo un percorso tra tradizioni e usanze antiche. Durante l’evento, vengono presentate ricette e pratiche culinarie di diverse epoche, con dimostrazioni e incontri. L’obiettivo è mostrare come le abitudini alimentari riflettano le caratteristiche delle diverse culture. L’iniziativa coinvolge chef e storici, portando i visitatori a scoprire il passato gastronomico della regione.

Per capire una civiltà spesso basta guardare come mangia: a tavola si capiscono molte cose. Il simposio degli antichi Greci, per esempio, non era un semplice banchetto: il vino veniva diluito con acqua nei grandi crateri, servito secondo un ordine stabilito e accompagnato da conversazioni, poesia e musica. Era un rituale sociale preciso, regolato da un symposiarch?s, che stabiliva la misura del bere e guidava la serata. A Roma la distribuzione del grano alla popolazione urbana, organizzata attraverso il sistema dell’annona, era uno degli strumenti con cui lo Stato garantiva l’equilibrio sociale della città. In una metropoli che contava centinaia di migliaia di abitanti e dipendeva dalle importazioni per il proprio sostentamento, assicurare il pane significava prevenire disordini e consolidare il consenso politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Todi l’Umbria Antica Festival racconta la storia delle civiltà attraverso il cibo Articoli correlati "Le strade della storia", a Todi nuova edizione per Umbria Antica FestivalDal 27 al 29 marzo 2026 Todi ospita la quinta edizione di Umbria Antica Festival, tre giorni di lezioni divulgative, incontri con grandi studiosi e... “Umbria Antica Festival“, il sapore diventa occasione di conoscenzaL’invito a entrare nel mondo antico, passando da una delle sue esperienze più particolari e universali, il cibo, giunge dall’organizzazione di Umbria... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umbria Antica Festival Temi più discussi: Per tutti i gusti | A Todi l’Umbria Antica Festival racconta la storia delle civiltà attraverso il cibo; Tra lo sport e i corretti stili di vita; Ospedale di Pantalla, stop ai trasferimenti verso l’Alta Umbria. Umbria Antica Festival, il sapore diventa occasione di conoscenzaL’invito a entrare nel mondo antico, passando da una delle sue esperienze più particolari e universali, il cibo, giunge dall’organizzazione di Umbria Antica Festival. La quinta edizione, dal 27 al 29 ... lanazione.it Il sapore della Storia all’Umbria Antica Festival. A teatro tra mito, Olimpiadi e ricetta del poterePromette scintille la quinta edizione di Umbria Antica Festival che si terrà a Todi dal 27 al 29 marzo: tre giorni di lezioni divulgative e due serate speciali dedicate al tema Il sapore della ... lanazione.it Atmosfere dal Festival. Umbria Antica Festival è storia, archeologia, divulgazione. Ma è anche incontri, bellezza, entusiasmo. Umbria Antica è tre giorni da trascorrere insieme, accomunati dall'amore per la conoscenza e dalla curiosità per la scoperta, incornici - facebook.com facebook