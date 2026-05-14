In Valle d’Aosta, il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ha iniziato a riorganizzare il gruppo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle aree periferiche. Sono stati annunciati i nomi dei membri che compongono il nuovo coordinamento regionale, mentre si delineano le prime linee di intervento per migliorare la presenza del partito sul territorio. La rinnovata struttura mira a consolidare le attività del partito nella regione.

? Punti chiave Chi sono i nuovi membri che compongono il coordinamento regionale?. Come cambierà la strategia di presenza del partito nelle zone periferiche?. Quali obiettivi concreti ha fissato Musso per il radicamento territoriale?. Perché la Meloni ha scelto proprio Walter Musso per questa missione?.? In Breve Passaggio di consegne da Vincenzo Amich a Walter Musso il 13 maggio.. Nuovo coordinamento regionale include Ester Fonte, Stefania Vincenzetti e Carlo Laganà.. Obiettivo espansione capillare tramite valorizzazione di militanti e circoli locali valdostani.. Integrazione tra rappresentanti eletti in Consiglio regionale e base territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, Musso guida FdI: riparte la macchina organizzativa

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