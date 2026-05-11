Diabete Italia | la Valle d’Aosta guida le strategie nazionali

Due rappresentanti della Valle d’Aosta sono state recentemente elette nel direttivo di Diabete Italia, portando così una presenza valdostana nel massimo organo. Questa novità riguarda soprattutto le strategie di assistenza e cura del diabete nelle aree montane, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati ai pazienti in regioni caratterizzate da particolari difficoltà logistiche. La loro nomina potrebbe influire sulle future iniziative nazionali in questo settore.

? Punti chiave Chi sono le due esponenti valdostane appena elette nel direttivo?. Come influirà questa nuova presenza sulle cure nelle zone montane?. Quali obiettivi concreti perseguirà la delegata per il diabete di tipo 1?. Perché la voce del territorio è diventata decisiva a Roma?.? In Breve Alessandra Bartolucci rappresenta la delegata regionale per il diabete di tipo 1.. Assemblea nazionale tenutasi a Roma il 9 e il 10 maggio.. Rete composta da oltre cento realtà di volontariato dedicate alla patologia.. Obiettivo garantire cure paritarie anche nei borghi montani della Valle d'Aosta.. A Roma, durante l’assemblea tenutasi il 9 e il 10 maggio, la Valle d’Aosta ha ottenuto un posto decisivo nel Direttivo nazionale di Diabete Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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