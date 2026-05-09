Fdi Valle d’Aosta | Barberio si dimette La linea non mi rispecchia

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esponente di Fratelli d’Italia in Valle d’Aosta ha annunciato le proprie dimissioni, affermando che i valori e le posizioni della leader nazionale non rispecchiano più le sue idee. La decisione arriva dopo un confronto sulle scelte politiche e sul ruolo delle istituzioni locali, con l’ex consigliere che ha criticato alcune decisioni relative al sistema istituzionale valdostano. La notizia ha suscitato reazioni all’interno del partito regionale.

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? Punti chiave Perché la linea di Meloni si è scontrata con la visione di Barberio?. Quali critiche ha mosso l'ex consigliere al sistema istituzionale valdostano?. Come cambieranno gli equilibri della destra in Valle d'Aosta dopo questa uscita?. Cosa farà Barberio per difendere i cittadini nel consiglio di Châtillon?.? In Breve Barberio ha fondato il primo circolo locale quando il partito registrava il 4%. L'ex candidato sindaco continuerà l'attività come capogruppo civico a Châtillon. Il politico critica il sistema regionale valdostano per pratiche di autotutela. L'impegno di Barberio si concentrerà sul lavoro e l'equità a Châtillon. Vitaliano Barberio si dimette da Fratelli d’Italia a Châtillon, segnando una frattura politica profonda dopo anni di militanza nel partito guidato da Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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