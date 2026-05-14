Valeria Straneo madrina della Camminata della Salute per la ricerca

Valeria Straneo ha partecipato come madrina alla Camminata della Salute, un evento dedicato alla promozione della ricerca medica. La manifestazione prevede un percorso di sei chilometri, attraversando diverse zone della città. L'iniziativa è stata ideata da due organizzatori, i quali hanno spiegato come le iscrizioni e le donazioni raccolte durante la passeggiata siano destinate a finanziare progetti di ricerca scientifica. L'evento si svolge con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione e della salute.

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? Domande chiave Come può una camminata di 6 chilometri finanziare la ricerca medica?. Chi sono i due organizzatori che hanno lanciato l'iniziativa?. Dove si svolgeranno le sessioni di camminata metabolica nel pomeriggio?. Perché la maratoneta Valeria Straneo ha scelto questo evento specifico?.? In Breve Quota di 10 euro per ogni partecipante destinata al DAIRI di Alessandria.. Percorso di 6 chilometri tra le colline di Valle San Bartolomeo.. Organizzazione coordinata da Elisa Giannotta, Paola Arzu e Salvatore Anzalone.. Pomeriggio alle 14 presso il Presidio Civile per l'evento Le Oasi della Salute.. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10, il Centro Sportivo La Collina a Valle San Bartolomeo ospiterà la Camminata della Salute per sostenere Solidal e la ricerca medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valeria Straneo madrina della Camminata della Salute per la ricerca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camminata della Salute, le foto della 48esima edizionePistoia, 1° maggio 2026 – Quasi 200 partecipanti hanno animato a Pistoia la 48ª Camminata della Salute, appuntamento che conferma la propria... Guidizzolo: la Camminata della Salute vincerà a RomaLa Pro Loco di Guidizzolo ha ottenuto il marchio Evento di Qualità per la sua storica Camminata della Salute, un riconoscimento ufficiale consegnato... Si parla di: Domenica la Camminata della Salute con Valeria Straneo per aiutare Solidal e la ricerca. Domenica la Camminata della Salute con Valeria Straneo per aiutare Solidal e la ricercaALESSANDRIA - La Camminata della Salute, in programma domenica 17 maggio 2026, con punto di partenza il Centro Sportivo La Collina, a Valle San Bartolomeo ... radiogold.it Valeria Straneo, la maratoneta più forte di tuttoLa carriera di Valerio Straneo è decollata a 35 anni, dopo che si è sottoposta all’intervento per asportare la milza e la colecisti a causa della sferocitosi. L’argento al Mondiale, la partecipazione ... alfemminile.com