Guidizzolo | la Camminata della Salute vincerà a Roma

La Pro Loco di Guidizzolo ha ricevuto il marchio Evento di Qualità per la sua tradizionale Camminata della Salute. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma dal senatore Antonio De Poli. La camminata si svolge ogni anno nel comune e quest’anno ha ottenuto l’approvazione ufficiale come evento di rilievo. La cerimonia si è tenuta nella capitale, dove è stato consegnato il marchio.

La Pro Loco di Guidizzolo ha ottenuto il marchio Evento di Qualità per la sua storica Camminata della Salute, un riconoscimento ufficiale consegnato a Roma dal senatore Antonio De Poli. La cerimonia si è svolta presso il Senato della, confermando il valore strategico delle iniziative locali promosse dall’associazione e dall’amministrazione comunale guidata da Stefano Meneghelli. Questo traguardo non è solo un titolo onorifico, ma segna l’inizio di un percorso di innovazione per una manifestazione che coinvolge la comunità da oltre cinquant’anni. La presenza del presidente Antonino La Spina e dei conduttori televisivi Beppe Convertini e Matilde Brandi sottolinea come le piccole realtà territoriali siano diventate protagoniste nella capitale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guidizzolo: la Camminata della Salute vincerà a Roma Articoli correlati "Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... "Villa Sperlinga, marciapiede devastato: altro che camminata di salute..."Passi per i marciapiedi dissestati per i quali abbiamo da tempo esaurito la già misera nostra capacità di indignarci, ma questa devastazione mi pare... Altri aggiornamenti su Camminata della Salute Discussioni sull' argomento Sagre ed eventi di qualità, assegnati in Senato nuovi riconoscimenti?; Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità. Prevenzione e solidarietà: oltre 400 cittadini a Porotto alla Camminata della Mimosa per la saluteOltre 400 partecipanti uniti per lanciare un messaggio di sostegno alla Lilt e alle persone che stanno affrontando un percorso di cura, celebrando allo stesso tempo le donne. Grande successo di partec ... cronacacomune.it Camminata della Mimosa, Ferrara si mobilita per la prevenzione con Lilt. Coletti: Orgogliosi di sostenere l'associazione. Auspico una grande partecipazioneDove sei: Homepage > Lista notizie > Camminata della Mimosa, Ferrara si mobilita per la prevenzione con Lilt. Coletti: Orgogliosi di sostenere l'associazione. Auspico una grande partecipazione ... cronacacomune.it Eventi di Qualità che il 15 e il 16 marzo saranno premiati a Roma! Camminata della Salute - 1° Maggio- PRO LOCO Guidizzolo - facebook.com facebook