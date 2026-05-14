Valeria Marini ha condiviso dettagli riguardanti la sua vita sentimentale e le sue esperienze intime in un nuovo videocast pubblicato sulla piattaforma MOW. Tra le sue rivelazioni, ha parlato di avere rapporti con due uomini contemporaneamente, definendoli “bellissimi”. La showgirl ha anche raccontato di aver provato l’autoerotismo e di aver utilizzato sex toy, oltre ad aver descritto un confronto con una escort. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione del pubblico online.

Dall’autoerotismo ai sex toy fino al confronto con una escort: la showgirl si racconta senza tabù nel nuovo videocast di MOW. Un’intervista destinata a far discutere e che in poche ore sta già infiammando social e siti di spettacolo. Valeria Marini si racconta senza filtri nella nuova stagione di “Privé by MOW ed Escort Advisor”, il videocast condotto dal direttore Moreno Pisto, lasciandosi andare a confessioni intime, provocazioni e racconti sorprendenti sulla propria vita sessuale. La showgirl affronta apertamente temi come sesso a tre, masturbazione, sex toy e fantasie erotiche, in un dialogo che punta tutto sulla provocazione ma anche sulla libertà di racconto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Valeria Marini senza freni: ‘Rapporti con due uomini? Bellissimo’, le confessioni audaci sorprendono il web

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