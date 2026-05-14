A Valdobbiadene si tiene una mostra di Alessandra Cardi che affronta il tema della manualità nell'arte. L'esposizione si svolge nell'ex opificio di Villa dei Cedri, scelto per la sua atmosfera particolare. L'artista propone un confronto tra le tecniche tradizionali e le possibilità offerte dai mezzi digitali. La mostra invita i visitatori a riflettere sul ruolo delle mani come strumento creativo, con opere che valorizzano il lavoro manuale e il contatto diretto con i materiali.

? Punti chiave Come può l'uso delle mani sostituire il pennello nell'arte?. Perché l'ex opificio di Villa dei Cedri è la location ideale?. Cosa nasconde il dialogo tra memoria e velocità digitale nelle opere?. Quali colori segnano il passaggio dalla ricerca spaziale al ritorno alla terra?.? In Breve Inaugurazione sabato 16 maggio alle 17:00 con l'assessore Ilaria Girotto e curatrice Chiara Stival.. Esposizione aperta fino al 14 giugno con orari differenziati tra feriali e fine settimana.. Opere prodotte nell'ultimo decennio includono creazioni recenti datate 2026 presso l'ex opificio Villa dei Cedri.. Aperitivo finale offerto dalle realtà locali Fratelli Gatto Cavalier e Afriturismo Rive Rosse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdobbiadene: la mostra di Alessandra Cardi sfida il digitale

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