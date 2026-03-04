Assoluto sognante la mostra d' arte contemporanea di Alessandra Spigai alla galleria Passage

Da venerdì 6 marzo, presso la galleria Passage arte contemporanea, è aperta al pubblico la mostra intitolata

Oltre un mese di esposizione in Barriera nuova per una pittrice e scultrice triestina. Da venerdì 6 marzo Alessandra Spigai espone alla Passage arte contemporanea la sua Assoluto sognante. Una collezione con opere di grande e piccolo formato, strati su strati di materia, tutte con un'apertura verticale dorata che “ne trasforma la compattezza in spazio attraversabile”. “Mi interessa trasformare la superficie in un luogo di passaggio – ha detto Spigai –, dove la materia non è barriera ma soglia”. “Assoluto sognante si colloca in un tempo di frammentazione e velocità crescente, in cui l’individuo avverte la distanza dai processi globali e la comunicazione, pur incessante, fatica a generare significato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

