Fragments mostra personale di Alessandra Carloni a Chroma
Chroma ospita la mostra personale di Alessandra Carloni, street artist e pittrice romana, intitolata Fragments. L’esposizione si concentra sul rapporto tra uomo, natura e traccia, presentando una serie di opere che esplorano questi temi attraverso vari mezzi espressivi. L’evento raccoglie le creazioni di Carloni in un percorso espositivo che mette in mostra la sua ricerca artistica.
