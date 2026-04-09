Degenera la lite e aggredisce la madre in casa Poi si scaglia contro gli agenti

Una lite in famiglia si è trasformata in un'aggressione, con un uomo di 43 anni che ha colpito la madre all’interno della propria abitazione a Nettuno. Successivamente, l’uomo ha rivolto la propria rabbia contro gli agenti intervenuti sul posto. La polizia ha arrestato l’uomo dopo aver tentato di calmare la situazione e mettere fine all’episodio di violenza.

Degenera la lite in casa e aggredisce la madre, poi si scaglia conto gli agenti intervenuti. Momenti di paura in un’abitazione a Nettuno dove alla fine la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni.I fatti sono accaduti nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando l’intervento dei poliziotti si è reso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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