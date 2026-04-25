A Ferentino, in provincia di Frosinone, un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna all’interno della loro abitazione. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo si è anche scagliato contro i militari presenti sul posto. L’episodio si è verificato nel corso della giornata, portando all’intervento delle autorità per gestire la situazione.

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 52 anni ha aggredito la propria compagna all’interno della loro abitazione. Dopo aver maltrattato la donna, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per sedare la situazione. I militari della compagnia di Anagni, allertati dalla richiesta di aiuto della convivente 46enne, sono giunti sul posto nella notte del 23 aprile. All’arrivo, si sono trovati di fronte a un 52enne in evidente stato di alterazione psico-fisica, causato dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Intervento dei Carabinieri e Aggressione. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha mostrato un comportamento altamente ostile, minacciando pesantemente gli agenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: aggredisce compagna e si scaglia contro militari, arrestato 52enne a Ferentino

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