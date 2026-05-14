Tre persone sono state arrestate a Ercolano con l’accusa di usura, in relazione a indagini che coinvolgono il clan Birra. Le forze dell’ordine hanno effettuato i fermo questa mattina, portando avanti operazioni nelle abitazioni degli arrestati. La notizia arriva a pochi giorni da un incremento dei controlli nella zona, volti a rafforzare la sicurezza locale. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative più ampio contro il crimine organizzato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Ercolano, come in molte altre località, la piaga dell’usura si manifesta in modi subdoli e ingannevoli. Gli usurai offrono prestiti oggettivamente allettanti, ma la realtà si rivela ben lontana dalle aspettative. Un imprenditore della città, ad esempio, si è trovato intrappolato in un ciclo di debiti insostenibili: ha ricevuto un prestito di 50.000 euro per finanziare un investimento all’estero, ma ogni mese si è visto costretto a versare duemila euro di rate, senza vedere alcun progresso verso la chiusura del debito.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Usura a Ercolano: tre arresti legati al clan Birra. Incremento della sicurezza nella zona.

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