Roma usura ed estorsioni con metodo mafioso | due arresti legati alla ’ndrangheta sequestrate armi e contanti

Due persone sono state arrestate a Roma in seguito a un’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA, che ha portato al sequestro di armi e denaro. Le indagini hanno riguardato un presunto gruppo coinvolto in attività di usura ed estorsione con modalità riconducibili a un’organizzazione mafiosa. L’operazione ha colpito una rete legata alla ’ndrangheta, ritenuta responsabile di aver gestito illecitamente prestiti e minacce nel territorio.

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