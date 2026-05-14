Ustionato mentre carica la bombola di Gpl
Oggi, poco dopo le 9:30, a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato coinvolto in un incidente mentre stava caricando una bombola di Gpl. Durante l’operazione, si è verificato un episodio che ha provocato ustioni all’uomo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La zona è stata messa sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
L’allarme è scattato poco dopo le 9:30 di oggi, giovedì 14 maggio, quando a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato investito e ustionato mentre stava caricando una bombola di Gpl. Secondo quanto emerso, una perdita di gas liquido ad alta pressione sarebbe stata la causa dell’incidente.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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