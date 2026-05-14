Ustionato mentre carica la bombola di Gpl

Oggi, poco dopo le 9:30, a Sfruz, in Val di Non, un uomo di 50 anni è stato coinvolto in un incidente mentre stava caricando una bombola di Gpl. Durante l’operazione, si è verificato un episodio che ha provocato ustioni all’uomo e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La zona è stata messa sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

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