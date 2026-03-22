Roma esplode una bombola gpl in casa | due feriti gravi decine di sfollati

Esplode una bombola gpl e crollano tre palazzine a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Due i feriti gravi, i proprietari dell'abitazione in cui è avvenuta l'esplosione, ora ricoverati in ospedale in codice rosso: si tratta di una coppia, Michele e Mariachiara, marito e moglie rispettivamente di 84 e 86 anni, trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. Entrambi hanno riportato ustioni sul 20% del corpo, ma non sarebbero in pericolo di vita. Oltre alla coppia di anziani, sono rimaste coinvolte altre persone, rimaste bloccate sotto le macerie. Per questo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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