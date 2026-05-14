L'USB di Foggia ha espresso la propria posizione in merito alla situazione di Sanitaservice, sottolineando che non si intende smantellare l'azienda. La Sanitaservice pugliese è attiva da quasi vent'anni e si occupa di fornire servizi sanitari. La comunicazione del sindacato si concentra sulla tutela dei servizi, dei posti di lavoro e della dignità dei lavoratori coinvolti. La vicenda riguarda un intervento che, secondo le dichiarazioni, potrebbe compromettere l’attività consolidata della società.

GIÙ LE MANI DALLE SANITASERVICENon si smantella ciò che garantisce servizi, lavoro e dignità. Vent’anni di battaglie, sacrifici, conquiste e servizi garantiti ai cittadini. In tutto questo tempo abbiamo visto di tutto, ma ciò che sta accadendo negli ultimi mesi rappresenta il punto più grave e preoccupante mai raggiunto. Il silenzio del Presidente della Regione Puglia, dell’Assessore alla Salute e del Dipartimento Salute è ormai assordante. Alle continue richieste di chiarimento, confronto e incontro non è mai arrivata una risposta concreta. E quando le istituzioni smettono di ascoltare i lavoratori e chi ogni giorno tiene in piedi i servizi sanitari, significa che qualcosa di molto serio sta accadendo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - USB Foggia: “Giù le mani da SanitaService”

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