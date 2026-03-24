Trump giù le mani da Cuba!

Il rozzo e nefasto peracottaro che presiede ancora, speriamo per breve tempo, ai destini della principale Potenza dell’Occidente e del corteo di vergognosi servi sciocchi che l’accompagna, compreso il governo italiano, ha avuto recentemente l’ardire di affermare che presto “si prenderà Cuba”. Tale mostra di demenziale arroganza costituisce nuova riprova del fatto che Trump vive in un mondo tutto suo ed è afflitto da delirio di onnipotenza, convinto che la macchina da guerra che guida gli dia il diritto di saccheggiare e bistrattare ogni Stato e ogni popolo. Un individuo del genere è ovviamente pericolosissimo per il genere umano nel suo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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