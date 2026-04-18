Concorsi e assunzioni bloccati in Sanitaservice | stato di agitazione proclamato dall' Usb lettera al Prefetto

In Puglia, i lavoratori di Sanitaservice e il sindacato Usb Foggia hanno proclamato uno stato di agitazione a causa del blocco di concorsi e assunzioni. Hanno inviato una lettera al Prefetto, ma finora non hanno ricevuto risposta dall’assessore regionale alla Sanità, dal Presidente della Giunta regionale e dal direttore del dipartimento Salute della Regione. La situazione riguarda le motivazioni dietro il blocco delle procedure di assunzione.

Nonostante reiterate richieste di incontro, i lavoratori e il sindacato Usb Foggia sono in attesa di una risposta da parte dell’assessore regionale alla Sanità, del Presidente della Giunta regionale e del direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, sulle reali motivazioni della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sanitaservice: Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni, Cgil si rivolge al prefettoAnche a Lecce i sindacalisti di Usb e Cgil lanciano l’allarme: la sospensione delle procedure di assunzione metterebbe a rischio i servizi... Blocco delle assunzioni – Dichiarazione dello stato di agitazione dei dipendenti di Sanitaservice ASL FGSi tratta di una decisione grave e incomprensibile che sta producendo effetti pesantissimisull’organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Concorsi e assunzioni bloccati in Sanitaservice: stato di agitazione proclamato dall'Usb, lettera al Prefetto; Reclutamento dirigenti scolastici 2026: il grande assente nel dibattito è la mobilità interregionale. Più personale per il comune di Roma. Ecco le assunzioni e i concorsi previstiPer quanto riguarda il 2026 il provvedimento prevede anzitutto che nei mesi di aprile e maggio verranno perfezionate le assunzioni di funzionari, istruttori e operatori (amministrativi, tecnici, ... romatoday.it Concorsi pubblici 2026, in arrivo bandi per migliaia di posti nella PA. Cosa sapereNel 2026 sono attese importanti selezioni per le Forze Armate italiane, con un focus particolare sui concorsi per Marescialli e ruoli nell’Esercito e negli altri corpi in divisa. Secondo alcune ... tg24.sky.it 5 mila docenti di sostegno con bando tfa sostegno campania posti per diplmati **tfa sostegno bando per 5mila subito **www.origineconcorsi.it/tfa 5mila assunti specializzati sostegno bando tfa sostegno subito Campania[[ UDA Concorso Scuola consigli e solu facebook