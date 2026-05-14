Usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori

Sul sito di «Repubblica» è stato pubblicato un banner pubblicitario realizzato con intelligenza artificiale che mostra un’immagine del volto di una persona coinvolta in una discussione con il CEO di un’importante banca. L’immagine riproduce uno scontro con il conduttore di un programma televisivo. La pubblicità utilizza i volti di personaggi noti per promuovere un prodotto o un servizio, creando un’immagine che sembra reale.

«Mentite a milioni di italiani: come Gianluigi Paragone ha smascherato il ceo di Intesa Sanpaolo in diretta su Porta a Porta». La notizia che ho bucato e che mi riguarda l’abbiamo trovata su Repubblica.it in un articolo di Giuseppe Colombo, ed è corredato da fotografie che sanciscono il mio epico duello televisivo con Carlo Messina. L’articolo riporta non solo «lo scontro a Porta a Porta che ha lasciato l’ad di Intesa Sanpaolo senza parole» ma anche il mio suggerimento su «come la gente comune può finalmente riprendere il con dei propri soldi». Ora vi chiederete? Ma quando è andata in onda questa puntata di Porta a porta? E perché la notizia è sul sito di Repubblica.🔗 Leggi su Laverita.info

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