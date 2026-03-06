Europa e America I due volti della crisi occidentale torna il Festival della cultura della libertà

Il Festival della cultura della libertà ritorna al PalabancaEventi di Piacenza, dove si svolge da dieci anni. L’evento, dedicato a Corrado Sforza Fogliani, scomparso nel dicembre del 2022, è previsto per questa stagione e richiama partecipanti interessati alle tematiche di Europa e America. L’appuntamento si tiene in via Mazzini, confermando la sua presenza annuale nel calendario culturale della città.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Confermato il logo che aveva fatto il suo esordio nel 2023, pensato e voluto dall’avv. Sforza: gli aironi stilizzati si sono trasformati infatti in gabbiani, in omaggio al prof. Francesco Forte, che appena prima di morire aveva scritto una poesia-testamento intitolata "La verità del gabbiano". Il prof. Forte - protagonista della vita politica con la forza del suo pensiero - non aveva mai mancato a nessuna edizione del Festival. Prenderà dunque il via il 14 e 15 marzo la decima edizione del "Festival della cultura della libertà-Liberi di scegliere", intitolato a Corrado Sforza Fogliani e sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Europa, America e la crisi occidentale al centro del Festival della cultura della libertàTorna - puntuale da dieci anni - al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza l’appuntamento con il Festival della cultura della libertà, intitolato al ... piacenzasera.it

Festival della politica 2025 - Europa/America. Il difficile rapporto06:30 Primepagine 06:45 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo 07:30 Critica e Militanti, a cura di Matteo ... radioradicale.it

