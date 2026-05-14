Un giudice a Washington ha deciso di sospendere temporaneamente le sanzioni contro un individuo coinvolto in un procedimento legale. Richard Leon, 77 anni, ha emesso un'ordinanza nella giornata di ieri, bloccando le misure restrittive in attesa di ulteriori sviluppi nel caso. La decisione permette all’interessato di evitare le restrizioni finché non si concluderà il procedimento giudiziario.

C’è un giudice a Washington e si chiama Richard Leon, ha 77 anni e nella giornata di ieri ha sancito tramite il suo Tribunale Distrettuale che le sanzioni contro la Relatrice Speciale Onu per i Territori Palestinesi, l’italiana Francesca Albanese, violano la Costituzione statunitense, proprio al primo emendamento che sancisce la sacralità della libertà d’espressione per il diritto americano. Per Leon le sanzioni, imposte dall’amministrazione di Donald Trump nel luglio 2025, sono illegittime perché motivate sostanzialmente sull’esercizio da parte di Albanese della libertà di parola nel mandato a lei assegnato: rappresentare i diritti dei palestinesi di fronte all’arbitrio di Israele e verificare l’entità dei crimini di guerra di Tel Aviv.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, Sospese le sanzioni a Albanese. Giustizia è fatta (almeno per ora)

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