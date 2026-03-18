USA | il capo dell’antiterrorismo Joe Kent si dimette a causa della guerra contro l’Iran

Il capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra in Iran. Il presidente Trump ha commentato la sua uscita dicendo che è una decisione positiva. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento nel vertice delle forze di sicurezza statunitensi. La sua uscita si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione.