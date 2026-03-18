USA | il capo dell’antiterrorismo Joe Kent si dimette a causa della guerra contro l’Iran
Il capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso a causa della guerra in Iran. Il presidente Trump ha commentato la sua uscita dicendo che è una decisione positiva. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento nel vertice delle forze di sicurezza statunitensi. La sua uscita si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione.
Il capo dell’antiterrorismo USA Joe Kent si dimette a causa della guerra in Iran. Il presidente Trump afferma che è una “cosa buona” che Joe Kent si sia dimesso. Joe Kent ha annunciato le sue dimissioni da direttore del National Counterterrorism Center (NCTC), citando come motivazione la decisione del presidente americano Donald Trump di dichiarare guerra all’Iran. “Non posso, in buona coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e della sua potente lobby americana”, ha detto Kent. Kent,... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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