Ad aprile 2026, gli Stati Uniti hanno registrato un’inflazione al 3,8%, il livello più alto degli ultimi tre anni. L’aumento è stato trainato dall’incremento dei prezzi del carburante, che ha fatto salire i costi della vita. Questa crescita dei prezzi ha interessato diversi settori, in un momento in cui gli aumenti salariali sono rimasti inferiori. Il mercato obbligazionario ha risentito della situazione, con segnali di rischio che si fanno più evidenti. La situazione riflette le pressioni economiche in atto nel paese.

Ad aprile 2026 gli Stati Uniti hanno visto un boom dell’inflazione ai massimi da tre anni, con l’indice al 3,8% che si è impennato sulla scorta dell’incremento dei prezzi del carburante, driver di un aumento del costo della vita che per trascinamento ha toccato ogni settore. E per il presidente Donald Trump, atteso nei prossimi mesi dalla sfida delle elezioni di metà mandato che segneranno i destini della seconda parte della presidenza fino al 2028, torna lo spettro che già turbò i sonni del Partito Democratico e del predecessore Joe Biden dal 2022 al 2024: i problemi strutturali degli americani col costo della vita e l’incremento dell’inflazione risultano spesso il fattore decisivo per indirizzare politicamente le contese elettorali e gli scenari istituzionali negli Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa, inflazione più alta degli aumenti salariali e rischio bond: segna rosso il termometro della sfida di Trump

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