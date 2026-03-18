Il prezzo della guerra si riflette nei mercati con aumenti significativi che colpiscono energia elettrica, rame, ferro, alluminio e carburanti. Le quotazioni di questi materiali sono in crescita, causando difficoltà economiche maggiori rispetto ad altri settori. I mercati sono fuori controllo e le imprese e i consumatori subiscono gli effetti di questi rincari. La situazione si traduce in un incremento dei costi complessivi.

"Cresce il costo dell’energia elettrica, ma anche quelli del rame, del ferro, dell’alluminio e dei carburanti. Rialzi più contenuti per l’acciaio, stabile il prezzo delle farine, anche se il settore dei prodotti da forno è tra i più sensibili alle variazioni dell’energia (le bollette incidono per circa il 14% sui costi di produzione)". È il risultato del monitoraggio realizzato dalla Cna Marche su un campione di imprese a due settimane dall’inizio del conflitto in Iran. Per il segretario di Cna Marche, Moreno Bordoni, "si registrano aumenti generalizzati del 20% non solo per carburanti ed energia elettrica, ma per molti materiali: dal rame all’alluminio, dal bitume alle plastiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo della guerra: "Aumenti e mercati out, soffriamo più degli altri"

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